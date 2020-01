Mondovisioni al Cinema Teatro Nuovo di San Michele con "XY Chelsea"

Mondovisioni è una rassegna di documentari su attualità, diritti umani e informazione curata da CineAgenzia in collaborazione con la rivista Internazionale. I temi dei titoli dell’edizione 2019-2020 spaziano dalla lotta alle fake news ai salvataggi nel Mediterraneo, dalla situazione delle donne single in Cina agli abusi sessuali sui minori nella Chiesa, dalle frontiere della genetica alle migrazioni verso l’Europa, dalle truffe online in Africa alla rivoluzionaria figura di Chelsea Manning.

I film, presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano, provengono da un'accurata selezione tra quelli in concorso nei più importanti festival a livello mondiale. Mondovisioni a Verona, giunge quest'anno alla 8a edizione, continuando la consolidata collaborazione con il Cinema Teatro Nuovo di S.Michele.

Prossima proiezione

LUNEDI 13 GENNAIO

XY Chelsea

di Tim Travers Hawkins | Regno Unito 2018, 94'

Dopo aver causato la più grande fuga di segreti militari nella storia degli Stati Uniti, passando 750.000 documenti a Wikileaks, l’ex soldato e oggi donna trans Chelsea Manning avrebbe dovuto passare il resto della vita in una prigione militare maschile. A sorpresa invece il 17 gennaio 2017 il presidente Obama commutava la sua sentenza, con una mossa senza precedenti che divideva il paese.

XY Chelsea è il ritratto intimo di una donna affascinante, unica e complessa, una vera ribelle e outsider, che dopo aver fatto la storia e resistito sette anni in carcere, deve ora iniziare una nuova vita, in un mondo tutt’altro che accogliente.

Informazioni e contatti

Web: dogwoof.com/xychelsea - www.cinemasanmichele.com

email: mondovisioni@cinemasanmichele. com