Il Film Festival della Lessinia sbarca a Verona con il miglior lungometraggio "Una breve gita"

Giovedì 24 gennaio il Film Festival della Lessinia presenta a Verona il film vincitore del premio per il miglior lungometraggio alla ventiquattresima edizione della rassegna cinematografica internazionale: Klatki izlet (Una breve gita) di Igor Bezinović.

La fiction entrata nel palmarès del festival di Bosco Chiesanuova è il malinconico ritratto della giovane generazione della ex Jugoslavia, un’allegoria moderna del difficile passaggio dalla giovinezza all’incertezza dell’età adulta.

Tra le montagne di Motovun, in Croazia, l'estate si trascina tra concerti e feste finché la routine di Stola viene interrotta dall’arrivo di Roko che lo convince a partire per un vicino monastero in compagnia di altri amici. Quando l'autobus si guasta, la gita si trasforma in un viaggio allegorico verso l'ignoto.

L'evento è organizzato in collaborazione con la direzione della Casa circondariale di Montorio, MicroCosmo onlus, Circolo del Cinema di Verona e Bridge Film Festival - BFF. Doppio è l’appuntamento. Alle 14 presso il Carcere di Verona è in programma una proiezione riservata alla popolazione detenuta con la presenza del regista. Seguono al Cinema K2 di via Rosmini le visioni riservate ai soci del Circolo del Cinema: alle 16.30, 19 e 21.30.