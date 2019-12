Il film "Dusk Chorus" inaugura a Verona la rassegna Extravista

Are We Human, Bridge Film Festival, Circolo del Cinema e Fucina Culturale Machiavelli presentano a Verona il film "Dusk Chorus" dei registi Alessandro d’Emilia e Nika Šaravanja, sul lavoro del sound Artist David Monacchi. La proiezione inaugura la rassegna "Extravista", ideata e promossa dalle quattro realtà veronesi.

Dopo la felice esperienza dello scorso dicembre, che ha portato a Verona in prima visione il regista Pippo Delbono con il suo Vangelo, il collettivo informale "Extravista" torna e alza il tiro, proponendo una rassegna mensile di quattro proiezioni, da dicembre 2019 a marzo 2020.

Primo appuntamento, mercoledì 11 dicembre alle ore 20.30 a Fucina Culturale Machiavelli (ex Centro Mazziano), con Dusk Chorus, documentario prodotto da ZeLIG School for Documentary, Televisione New Media di Bolzano e presentato a vari festival internazionali, fra cui Cinemambiente 2017 dove Dusk Chorus si è aggiudicato il Premio per il Miglior Documentario. I registi d’Emilia e Šaravanja hanno raccolto il pluriennale lavoro del ricercatore, compositore eco-acustico e artista del suono David Monacchi e le sue recenti registrazioni sul campo, confluite nel progetto multidisciplinare Fragments of Extinction. «Attraverso la profonda capacità di ascolto che David restituisce grazie all’impiego della più sofisticata tecnologia di registrazione del suono in 3D», raccontano i registi, «è possibile immergersi in uno dei più antichi e primordiali ecosistemi del pianeta, quello della foresta Amazzonica in Ecuador. I cambiamenti climatici, la sopraggiunta siccità, la presenza massiccia delle compagnie petrolifere e le difficoltà di allestimento degli strumenti in un luogo impervio, sono alcuni degli ostacoli con cui David si è dovuto confrontare registrando per la prima volta nella storia un patrimonio acustico ricchissimo e al contempo fragile, perché in via di estinzione». Il documentario vuole valorizzare gli ecosistemi che contengono il più alto tasso di biodiversità sonora al mondo e che possono essere considerati veri e propri archivi della memoria di milioni di anni di evoluzione sulla terra.

La rassegna prosegue nel 2020 con In tempo ma rubato di Giuseppe Baresi (17 gennaio), ritratto inedito del noto violoncellista Mario Brunello; La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese (21 febbraio), documentario-rivelazione presentato al Sundance sulla figura dell’ex top model Benedetta Barzini, che sarà presente in sala; per concludersi con Theatron di Giulio Boato (13 marzo), che indaga l’universo teatrale del regista di fama internazionale Romeo Castellucci. Le proiezioni saranno accompagnate dai rispettivi registi, che racconteranno il loro lavoro e risponderanno alle domande del pubblico. «Il desiderio che ci ha uniti», spiegano gli organizzatori, «è stato quello di immaginare assieme un contenitore per opere che riteniamo di grande interesse, che faticavano però a trovare una collocazione nell’attività ordinaria di ciascuna delle associazioni. Quelli di "Extravista" sono appuntamenti che vogliono coinvolgere trasversalmente un pubblico interessato non solo al cinema, ma al documentario, al teatro, all’arte contemporanea, così come alle tematiche di più stringente attualità: visioni fuori norma, fuori formato, fuori collana».

Dusk Chorus un film di Alessandro d’Emilia, Nika Šaravanja e David Monacchi per Extravista: un progetto di Are We Human, Bridge Film Festival, Circolo del Cinema e Fucina Culturale Machiavelli

Informazioni e contatti

Mercoledì 11 dicembre 2019 ore 20.30

Fucina Culturale Machiavelli, via Madonna del Terraglio 10 (ex Centro Mazziano)

Biglietti: Intero 8 euro | ridotto 6 euro con tessera di una delle quattro associazioni | gratuito per i tesserati Bridge Film Festival

I biglietti saranno disponibili presso il foyer del teatro a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Tel. +39 045 8006778 - +39 340 5534436

Mail: info@circolodelcinema.it - biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com