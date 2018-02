Il film "Caravaggio – L’anima e il sangue" nelle sale cinematografiche veronesi

Debutterà nelle sale italiane il 19-20-21 febbraio 2018 Caravaggio – L’anima e il sangue, il nuovo film d’arte prodotto da Sky e Magnitudo Film, dedicato ad uno degli artisti più controversi e amati al mondo: Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. Il film approderà poi in tv su Sky e sarà distribuito nei cinema del mondo da Nexo Digital. Il film sarà visibile a Verona presso il Cinema Rivoli e a The Spce Cinema La Grande Mela di Lugagnano di Sona.

La voce dell'io interiore di Caravaggio, emotiva, evocativa e al tempo stesso intima, è quella di Manuel Agnelli che condurrà lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti dell’artista, un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui Caravaggio ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta.

40 le opere trattate nel film che, girato in formato Cinemascope 2:40, è una delle prime produzioni in Italia realizzate in 8K.

Con la consulenza scientifica del prof. Claudio Strinati, storico dell’arte esperto del Caravaggio, il film è ulteriormente arricchito dagli interventi della prof.ssa Mina Gregori, Presidente della Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi e della dott.ssa Rossella Vodret, anche curatrice della mostra “Dentro Caravaggio,” a Palazzo Reale a Milano fino al 28 gennaio 2018.

Il film ha ottenuto il Riconoscimento del MIBACT – Direzione Generale Cinema, il Patrocinio del Comune di Milano ed è stato realizzato in collaborazione con Palazzo Reale e con Vatican Media (già Centro Televisivo Vaticano) e con il supporto di Malta.