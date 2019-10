A BeCinema "Il campione" con Accorsi

Mercoledì 30 ottobre (ore 21), ultima proiezione della Rassegna BeCinema, nel nuovo cinema della Valpolicella, a Villa Albertini di Arbizzano, con il film “Il campione” di Leonardo D’Agostini, l’attore Stefano Accorsi nel ruolo dell’insegnante disoccupato dal passato doloroso, e il calciatore talentuoso, il giovane Andrea Carpenzano, totalmente inebriato dalla popolarità sociale e il successo sportivo.

Un mondo, quello che vediamo nel film “opera prima” di D’Agostini, in cui il fare vince sul sapere, come l’avere sul dare, l’apparire sull’essere, il numero di contatti su quello delle amicizie, il successo che ubriaca più della felicità. Un mondo di valori sottosopra, insomma, quello del giovane calciatore Christian, bomber di una grande squadra, asino a scuola, bullo nelle relazioni, povero di affetti e riferimenti nella vita. In cui irrompe un professore che giorno dopo giorno ribalta la vita di Christian con il potere della conoscenza, del ragionamento, dell’autenticità dei sentimenti, della capacità di ascolto e dell’attenzione per l’altro.

Un film di formazione, come gli altri scelti dai promotori del progetto - cooperativa Hermete e Comune di Negrar in collaborazione con il Circolo del Cinema- per questa rassegna dedicata al mondo della scuola, e ancorato fortemente all’attualità: a una visione dello sport, cioè, e in particolare del mondo del calcio, che appare pericolosamente orfana dei valori etici fondanti, una formazione che non include ma che, anzi, espone all’irrealtà, spreme e consuma individualmente il talento anziché partecipare a una formazione integrale dei nostri ragazzi.

