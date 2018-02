Al Dubliners Irish Pub "Fight Jam" con Omar Fantini

Fight Jam celebra il quinto compleanno con un ospite d’eccezione: il comico Omar Fantini. Tutti – cantanti, musicisti e non - sono invitati ai festeggiamenti, che si terranno giovedì 1 Marzo presso il Dubliners Irish Pub di Villafranca a partire dalle ore 21:00. Cosa sia il progetto Fight Jam è ormai risaputo. Una band – formata da Luca Lancini (pianoforte, tastiere e voce), Davide Moschini (chitarra e voce), Emmanuele Tognazzoni (basso e voce) e Diego Zenato (batteria) – prende il meccanismo del karaoke tradizionale, lo rielabora e lo propone con sostanziali differenze. La principale: la base è suonata dal vivo sul momento, con veri strumenti musicali.

Chiunque lo desideri, cantante o strumentista, può intervenire sul palco e diventare rockstar per una sera. Tutto ciò che la persona dovrà fare è recarsi al locale, scegliere il brano che desidera eseguire da un elenco di svariate centinaia, aspettare il proprio turno e salire infine sul palco. Il testo o gli accordi del brano scorreranno a tempo su un monitor, mentre l’energia dei quattro musicisti e dei rispettivi strumenti gli o le regaleranno l’esperienza di una band personale a completa disposizione.

Questa formula è già di per sé molto piacevole, sia per chi partecipa che per chi assiste; lo dimostra il fatto che funzioni da 5 anni senza sosta e continui ad attirare l’attenzione. Durante la serata speciale del 1 Marzo, però, Fight Jam metterà il turbo al divertimento aggiungendo alla musica la vivace comicità di Omar Fantini, noto al grande pubblico soprattutto per le sue partecipazioni in programmi televisivi come House of Gag, Colorado Cafè o Central Station.

Tra i veronesi, invece, è molto conosciuto anche per un altro motivo. Omar Fantini ha infatti un legame molto forte con la nostra città grazie alla sua quasi decennale collaborazione con i Poveri di Sodio, la Cartoon Band veronese che ha due componenti in comune con Fight Jam. Poveri di Sodio e Omar Fantini hanno all’attivo svariate decine di spettacoli, elemento che li porta ad essere riconosciuti in tutta Italia come un binomio affiatato e vincente.

Omar farà tappa alla Fight Jam durante il mini-tour di debutto per il suo nuovo show in stile stand up comedy. Il monologo si intitola Vegani, ciclisti e altre piaghe ed è l’ennesima prova di come questo comico sia in grado di coinvolgere e far ridere, con estrema spontaneità, anche chi non si trova d’accordo con le sue posizioni. Lo spettacolo sarà in scena mercoledì 28 Febbraio a Vicenza, venerdì 2 Marzo a Bassano del Grappa e il giorno successivo a Modena.

Per le date successive si dovrà probabilmente aspettare la stagione estiva. Motivo in più per partecipare al compleanno di Fight Jam presso il Dubliners Irish Pub, dove non è escluso che Omar regali qualche estratto di Vegani, ciclisti e altre piaghe ai presenti. Occasione insomma da non perdere, quella del 1 Marzo: l’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione.

Chi volesse prenotare un tavolo per la serata speciale del 1 Marzo 2018, Fight Jam con Omar Fantini, può contattare il Dubliners Irish Pub chiamando il numero +39 349 0035941 oppure recandosi presso il locale (qualche giorno prima) in via Trieste, 6/A – Villafranca Veronese, VR.

Fight Jam si tiene tutti i giovedì, stesso posto e stessa ora (dalle 21.00). Le serate sono ad ingresso libero e la partecipazione è aperta a tutti: cantanti, musicisti e appassionati alle prime armi. Chi volesse intervenire sul palco potrà scegliere, anche sul momento, fra più di 600 brani presenti in repertorio. In alternativa, la band è disponibile ad esaudire richieste personalizzate: in questo caso, contattare i musicisti della Fight Jam almeno una settimana prima dell’esibizione.

Calendario, aggiornamenti ed ogni altro dettaglio sono consultabili alla pagina Facebook dedicata alla Fight Jam – www.facebook.com/FightJamKaraoke/.