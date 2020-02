Musica live e degustazioni per la 99esima Fiera di Valeggio sul Mincio

Torna dal 4 al 6 luglio 2020 la tradizionale fiera dell'agricoltura, artigianato, industria, commercio ed enogastronomia. Tre giorni di degustazioni e street food, mostre, mercato di artigianato artistico, oggettistica e libri, concerti live, artisti di strada, visite guidate, Festa della Panificazione, gli amici di Ichenhausen e Sankt Johann in Tirol con menù tipici ed allegria.

Non mancheranno il folkloristico luna park e l'atteso spettacolo pirotecnico del lunedì sera. Un appuntamento pensato per famiglie, ragazzi, amici e per la cittadinanza valeggiana, in armonia perfetta fra tradizione e modernità.

