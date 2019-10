Enogastronomia e musica live a Brenzone per l'Antica Fiera di Santa Caterina

Il 15, 17, 20 e dal 23 al 25 novembre a Brenzone sul Garda si festeggia la 131esima edizione dell'Antica Fiera di Santa Caterina.

Il programma

Venerdì 15 novembre

- Ore 20.30, presso il Garda Family House a Castelletto di Brenzone

"L'associazione Baldo Garda Onlus di Bardolino incontra la popolazione...." a cura dell'associazione AMO Baldo Garda Onlus

- Dalle 21.30 fino a tarda notte, presso la tendostruttura. Corrado dj Castelletto di Brenzone (VR) Winter Tour...intro by Cocco DJ.

Domenica 17 novembre

"13° SFIDA DELLE CARBONERE" - sfida a squadre tra le frazioni di Brenzone

- Dalle 12 Degustazione delle Carbonère: polenta con i formaggi del Baldo e Olio EVO di Brenzone

- Dalle 10 alle 16: festa al tendone con stand gastronomici e piatti tipici

Mercatino con prodotti enogastronomici

Mercoledì 20 novembre

Ore 20: "A Cena con Giorgione e la brigata di Brenzone". A cena con Giorgione e la brigata di Brenzone

Sabato 23 novembre

Dalle 17 alle 22, presso la tensostruttura "Concorso dei giovani artisti Brensonai". Intrattenimento per bambini con giochi, attività e Nutella Party.

Stand gastronomico con piatti tipici dalle 19 alle 22.

Domenica 24 novembre

- Passeggiata nel Nordic Walking park di Brenzone S/G accompagnati dall' istruttrice di Nordic Walking Andrea Giovanna Valenti - partenza dal tendone ore 10. Uscita + pranzo presso la tendostruttura: 15 euro. Prenotazione a: info@brenzone.it o direttamente in loco a partire dalle ore 9.

- Pulizia ambientale a cura dell'associazione Rotaract

- Dalle 10 alle 13: Apertura del Museo Etnografico di Castelletto

- Ore 11.30: esibizione del corpo bandistico di Castelletto

- Dalle 11 alle 16: festa al tendone con stand gastronomici e piatti tipici

- Mercatino con prodotti enogastronomici

- Dalle 19.30: Premiazioni degli sportivi dei Comuni di Brenzone e Malcesine

- Dalle 20: CINGHIALATA, novità: in tavola per voi il cinghiale del Baldo

Apertura dello stand gastronomico dalle 19 alle 22

Lunedì 25 novembre - Santa Caterina

Esposizione del bestiame e incontro con gli animali della fattoria

Mercato tradizionale

Ore 11: Santa Messa

Dalle 11 alle 16: festa al tendone con stand gastronomico e piatti tipici

Dalle 14 alle 17: Apertura del Museo Etnografico dalle 14 alle 17

Ore 16: Estrazione a premi

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events

- https://www.brenzone.it/it/