A Bussolengo musica, gastronomia e spettacoli per la Fiera di San Valentino

Si è svolta nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, sede della Provincia di Verona, la presentazione ufficiale della 309esima Fiera di San Valentino, che si terrà dal 13 al 16 febbraio a Bussolengo. Un'edizione che sarà preceduta per la prima volta da una serie di momenti importanti, a cominciare dalla prima Festa della Trippa e dei piatti tipici veronesi, che celebra alcune specialità del territorio dalla trippa al risotto con il Tastasal, dalla polenta alla pastisada de caval.

Bussolengo si prepara a vivere un appuntamento molto apprezzato e sentito non solo dalla sua comunità ma dagli abitanti di tutta la provincia. La Fiera di San Valentino è infatti una tradizione consolidata che si rinnova di anno in anno a partire dal sedicesimo secolo, quando la Fiera di San Valentino era prettamente agricola: con l’avvicinarsi della primavera, giungeva anche il momento per l’acquisto degli animali, degli attrezzi agricoli e delle nuove piante. Il grande cambiamento è avvenuto nel secondo dopoguerra, con l’avvento della tecnologia anche in ambito agricolo: l’esposizione delle macchine diventa così il fiore all’occhiello della manifestazione.

Anche quest'anno la Fiera si presenterà in tutta la sua bellezza, coniugando tradizione e novità. Giovedì 13 febbraio verrà ricordato il Santo Patrono con la messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, seguita dalla storica processione verso la Chiesa di San Valentino. Venerdì 14 febbraio alle 10.30 verrà ufficialmente inaugurata la 309° Fiera di San Valentino in Piazza XXVI Aprile; alle 12.30 aprirà la Fiera Campionaria a Parco Sampò con l’esposizione di macchine agricole e prodotti vivaistici, alimentari e artigianali. Alle 17 chiuderà la giornata il concerto dell’Associazione Mito’s con l’Ensemble “Sull’Ali Dorate” presso la Chiesa di San Valentino.

Grande spazio per eventi gastronomici, musica e spettacoli serali per tutti i gusti, dalla serata di ballo liscio il 6 febbraio al concerto della Al B Band il 7 febbraio, dalla serata country di domenica 9 febbraio, fino alle grandi chiusure con la presenza di due ospiti d'eccezione al Palaspettacoli: Jerry Calà venerdì 14 febbraio e Gabriele Cirilli domenica 16 febbraio. Una delle novità del 2020 riguarderà i più piccoli: il primo San Valentino del bambino domenica 16 febbraio in Piazza dello Zodiaco con il GiocoBimbo, tanti giochi e travestimenti in compagnia di animatori professionisti. Una bella iniziativa che coinvolge una piazza che non era mai stata interessata dalla programmazione della Fiera. Inoltre ci sarà la possibilità di vedere dal 14 febbraio una vera mongolfiera in Parco Sampò grazie all’allestimento dell'Avis.

Non mancheranno i momenti di condivisione culturale: si segnalano domenica 16 febbraio l’incontro con Virginia Bramati, autrice del libro “Cercasi amore con vista lago” e le visite guidate gratuite alle splendide chiese di San Valentino e San Rocco. «Nello spirito di rispetto delle tradizioni e, allo stesso tempo, di rinnovamento continuo, che accompagna un momento così importante, anche quest’anno abbiamo introdotto alcune novità. - afferma il sindaco Roberto Brizzi - Inoltre sono molto contento inoltre di poter ospitare i sindaci di Nieder Olm, meravigliosa cittadina tedesca, e di Roquemaure, pittoresca località del distretto di Gard, nell’ottica dell’arricchimento culturale e umano che contraddistingue questi gemellaggi».

Informazioni e contatti

Qui il programma completo degli eventi http://bit.ly/Bussolengo-S-Valentino-brochure

Web: https://www.comune.bussolengo.vr.it/it/news/309-fiera-di-san-valentino