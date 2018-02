Dal 10 al 18 febbraio torna a Bussolengo la Fiera di San Valentino

Il marchio La Rosa di San Valentino, ideato e presentato lo scorso anno, per creare, definire e riconoscere prodotti d’eccellenza del territorio, quali simboli dell’EternAmore, è il trait d’union della Fiera di San Valentino edizione 2018. Grandi eventi, spettacoli di qualità, esposizioni, cultura, riconoscimenti, per animare la nostra cittadina ed essere attrattivi verso i numerosi visitatori, per voler essere protagonisti e non solo spettatori del primo grande evento del 2018.

La novità 2018 è un invito rivolto a tutte le coppie di innamorati, di qualsiasi età, un’occasione unica per dichiarare il proprio amore partecipando domenica 11 febbraio alla prima Cordata dell'amore. Un incontro di coppie di innamorati per tracciare il percorso dell’amore dalla Chiesa di San Valentino alla Panchina dell’EternAmore. Evento organizzato in collaborazione con il Club di Giulietta e la Fondazione Telethon.

APPUNTAMENTO ALLE ORE 14:00 AL GIARDINO DEL CENTRO DANESE in Via San Valentino n. 36

La partecipazione è gratuita per iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale – P.le Vittorio Veneto o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune – P.za XXVI Aprile o sulla pagina facebook del Comune di Bussolengo (www.facebook.com/comunebussolengo).

Videoriprese e immagini dell’evento a cura del Comune di Bussolengo durante l’evento vi sarà l’esibizione musicale “Andrea Faccioli Live”

2^ edizione BUSSOLENGO PRODUCE & FIERA DEGLI SPOSI

Sabato 17 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e domenica 18 febbraio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 presso l’area espositiva in zona Parco Sampò – via Paolo Veronese oltre 60 aziende di Bussolengo presenteranno le loro produzioni. Una grande opportunità per far conoscere la realtà produttiva del nostro territorio e proporre interessanti soluzioni per le coppie di futuri sposi.

Il calendario degli eventi

SABATO 3

dalle ore 14:30 LUNA PARK – FESTA DELLO STUDENTE - P,le Vittorio Veneto (funzionerà fino al 18 febbraio)

DOMENICA 4

dalle 8:30 46^ GRAN MARCIA DI SAN VALENTINO- Partenza da Via Don Calabria

SABATO 10

ore 10:00 Inaugurazione mostra LA PIAZZA DELLE MERAVIGLIE Biblioteca Comunale “L.Motta” (P.le

Vitt.Veneto 101)

inaugurazione concorso fotografico L’AMORE SUPERA OGNI CONFINE

esposizione nei negozi di C.so Mazzini

ore 11:00 INAUGURAZIONE FIERA CAMPIONARIA Via Paolo Veronese (parco Sampò)

ore 14:30-18:00 SFILATA MASCHERINE E PREMIAZIONE Piazzale Duomo - Pescantina

ore 20:30 premiazione concorso LA TRIPA PÌ BONA DE SAN VALENTIN

ore 21:00 consegna del riconoscimento BUSSOLENGO PREMIA e Concerto CORPO BANDISTICO CITTÀ DI BUSSOLENGO Palaspettacoli - Via S.Rocco (parcheggio Shopping Center)

DOMENICA 11

ore 14:00-16:00 PRIMA CORDATA DELL’ETERNAMORE - al Giardino del Centro Danese in Via San Valentino n.36

ore 16:30 4a edizione del concorso LA TORTA DI SAN VALENTINO (dalle 16:30 alle 17:00 consegna torte – alle

18:30 premiazione) Villa Spinola – Via Citella 52

ore 21:00 Concerto MATTHEW LEE - PIANO MAN LIVE TOUR Il nuovo fenomeno italiano del rock ‘n’ roll - In collaborazione con il Comune di Numana Palaspettacoli - Via S.Rocco (parcheggio Shopping Centre)

LUNEDÌ 12

ore 21:00 RULLO DI TAMBURO – Il concerto per Antenore conduce la serata Gigi Vesentini - Direzione artistica Alberto Salaorni - Palaspettacoli - Via S.Rocco (parcheggio Shopping Centre)

MARTEDÌ 13

ore 19:00 Celebrazione della SANTA MESSA nella chiesa parrocchiale di SANTA MARIA MAGGIORE. A seguire la statua del Patrono tornerà in PROCESSIONE verso la chiesa di SAN VALENTINO

ore 21:00 Concerto con VITTORIA E I GORILLA - direzione artistica GIÒ ZAMPIERI di Musica Viva -

Palaspettacoli - Via S.Rocco (parcheggio Shopping Centre)

MERCOLEDI’ 14

ore 10:30 presentazione 307a FIERA DI SAN VALENTINO e riconoscimenti alle aziende che festeggiano i 40 anni di attività - P.zza XXVI Aprile

ore 15:00 omaggio della Rosa di San Valentino alle coppie coniugate da 50, 55, 60 anni e oltre

Palaspettacoli - Via S.Rocco (parcheggio Shopping Centre)

ore 17:30 IL TRADIZIONALE CONCERTO DI SAN VALENTINO Brani classici e leggeri Chiesa di San Valentino

ore 21:00 TnT acoustic band e LE VOCI DEL MUSICAL Spettacolo musicale teatrale Storia dello spettacolo più bello del mondo, il MUSICAL Palaspettacoli - Via S.Rocco (parcheggio Shopping Centre)

SANTE MESSE NELLA CHIESA DI SAN VALENTINO –alle ore 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00 – 20:30

GIOVEDI’ 15

Presentazione del libro ANNA CHE SORRIDE ALLA PIOGGIA con l’autore Guido Marangoni e spettacolo comico

QUELLI DOPO & FRIENDS – Teatro di Santa Maria Maggiore – P.zza Nuova 3

SABATO 17

ore 10:00 – 19:00 2a Edizione di BUSSOLENGO PRODUCE & FIERA DEGLI SPOSI inaugurazione rassegna espositiva aziende del territorio e Fiera degli Sposi Via Paolo Veronese

DOMENICA 18

ore 10.00 – 19:00 2a Edizione di BUSSOLENGO PRODUCE & FIERA DEGLI SPOSI rassegna espositiva aziende del territorio e Fiera degli Sposi Via Paolo Veronese

ore 14.30 GRAN CARNEVALE BUSSOLENGHESE sfilata di carri nelle vie del centro storico arrivo corteo e

premiazioni in Via Paolo Veronese (parco Sampò)

PALASPETTACOLI ENTRATA LIBERA, GRATUITA, NON PRENOTABILE, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA CAPIENZA DELLA SALA