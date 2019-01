In arrivo la 741^ Fiera di San Biagio: da oltre 7 secoli la promozione dell’agricoltura

È stata presentata martedì 29 gennaio nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, la 741ª edizione della Fiera Agricola di San Biagio, in programma a Bovolone dal 2 al 5 febbraio 2019. Erano presenti il sindaco di Bovolone Emilietto Mirandola e il presidente della Pro Loco Vladimiro Taietta. La Fiera Agricola di San Biagio è la più antica manifestazione provinciale dedicata al settore primario. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Bovolone, ospiterà convegni sul mondo agricolo, appuntamenti per bambini e famiglie, incontri informativi e i consueti stand fieristici che occuperanno la vasta area espositiva in piazzale Aldo Moro.

La “Corte in Fiera” sarà uno dei punti di forza dell'edizione 2019 e accoglierà diversi laboratori sulle tradizioni locali e il mondo dell’agricoltura ideati appositamente per gli studenti delle scuole locali. Per il settore enogastronomico l'evento più importante sarà la serata “Riso Insieme”, che si terrà domenica 3 febbraio alle 19,30 al palazzetto Le Muse. Per l’occasione, per la prima volta nella storia della manifestazione, cinque Pro Loco scaligere collaboreranno per proporre insieme degustazioni di prodotti tipici accompagnate da uno spettacolo d’intrattenimento e cabaret.

Un “assaggio” della Fiera è stato proposto lo scorso 20 gennaio, quando la Pro Loco ha portato uno stand della kermesse bovolonese a FICO Eataly World (Fabbrica Italiana Contadina), il parco tematico permanente di Bologna dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia. L'inaugurazione e il taglio del nastro della 741ª Fiera Agricola di San Biagio sono in programma in piazzale Aldo Moro sabato 2 febbraio alle 11,30.