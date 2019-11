In Fiera il salone del collezionismo "Veronafil"

Venerdì 22 novembre, nel contesto del salone del collezionismo “Veronafil” firmato dall’Associazione filatelica numismatica scaligera, prenderà il via il Campionato europeo di filatelia tematica (Ectp), giunto alla sua nona edizione e per la prima volta ospitato nello Stivale in occasione del centesimo anniversario raggiunto dalla Federazione fra le società filateliche italiane, quest’ultima documentata dal libro di Bruno Crevato-Selvaggi “Cent’anni di filatelia”.

«È una manifestazione filatelica competitiva aperta agli espositori dei Paesi aderenti alla Federazione europea delle associazioni filateliche», ricorda il commissario generale, Paolo Guglielminetti. «Rappresenta il più importante evento competitivo per la filatelia tematica nel Vecchio continente e vedrà partecipare cinquantaquattro collezioni di livello molto elevato; saranno valutate dai giudici più esperti in quegli specifici settori».

Il salone, e quindi l’allestimento, saranno ospitati nel padiglione 9 della Fiera di Verona, in viale del Lavoro. L’ingresso è libero e possibile venerdì 22 dalle ore 10 alle 18, sabato 23 dalle 9 alle 19, domenica 24 dalle 9 alle 13.

Il programma, curato dalle associazioni organizzatrici, ovvero dal Centro italiano filatelia tematica e dall’Unione italiana collezionisti olimpici e sportivi, prevede per il 22, oltre ai lavori di giuria, alle 15.30 la consegna del Premio “Michele Picardi”. Seguiranno la presentazione del nuovo volume del Cift intitolato “Leonardo genio moderno”, riguardante la collezione collettiva sul personaggio vinciano, e -alle 16- l’assemblea sociale. Il tutto, nell'area collezioni.

Il 23 si terrà un seminario di filatelia tematica sotto l’egida della Fédération internationale de philatélie (Fip). Due le sessioni: al mattino dalle 9.30 alle 12.30 ci si concentrerà sulle nuove linee guida per il giudizio di tali collezioni; il pomeriggio, dalle 16 alle 17.30, verrà dedicato alle particolarità di valutazione per i lavori sportivi. Gli interessati a partecipare (l’accesso è gratuito) possono scrivere allo stesso Paolo Guglielminetti, commissario@fsfi.it.

Nella serata di sabato si terrà la cena di palmarès, con la premiazione dei migliori tre studi di ogni categoria, queste in totale otto: “Arte e cultura”, “Storia e organizzazioni”, “L’uomo e la vita di tutti i giorni”, “Sport e divertimenti”, “Trasporti e tecnologia”, “Medicina e scienze”, “Animali e piante”, “Agricoltura e animali domestici”. Per ognuna dovrà emergere un campione; insieme agli altri sette, più il migliore tra i campioni delle edizioni precedenti che partecipano ad un ulteriore gruppo, concorrerà al gran premio che verrà assegnato con votazione pubblica dei giurati durante la serata. Nell’occasione verrà, fra l’altro, festeggiato il centenario della Fsfi.

Sarà presente il consiglio direttivo della Fip, che terrà una riunione durante l'Ectp, mostrando la rilevanza globale della manifestazione, che attirerà certamente un gran numero di filatelisti da tutta l'Europa e non solo.

Informazioni e contatti

Le informazioni sulla mostra sono presentate e continuamente aggiornate nel sito web expo.fsfi.it/ectp2019.