La 23esima edizione della "Fiera della polenta" a Vigasio

È stata presentata lunedì 7 ottobre nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, la 23esima edizione della Fiera della Polenta, in programma dal 10 ottobre al 3 novembre a Vigasio. L’evento, ospitato presso gli impianti sportivi di via Alzeri, amplierà i posti a sedere portandoli a 4.000, con 16 cucine impegnate a preparare oltre 100 diverse portate a base di polenta e un ristorante, con un menù alla carta, da 150 coperti.

Tra le novità principali di questa edizione, la valorizzazione di grani antichi di mais, in particolare di una varietà autoctona che in passato veniva coltivata nell’area di Vigasio e della pianura veronese. La Fiera, in collaborazione con alcune aziende di trasformazione del territorio, proporrà infatti “Sapore di mais”, prodotti dolci e salati realizzati con il mais autoctono veronese: dalla Sbrisolona agli Zaletti, passando per l’Amor di Polenta, il dolce tipico della manifestazione. Sempre all’insegna della valorizzazione del territorio veronese, quest’anno verranno proposte altre tipicità locali, quali i tortellini di Valeggio, rigorosamente fatti a mano, e il risotto cucinato con il vialone nano.

Tipicità scaligere saranno protagoniste anche dell’inaugurazione del 10 ottobre, con un menù che vedrà servire la polenta carbonera, una specialità dell’alto lago di Garda che sarà cucinata utilizzando il mais di Vigasio, il formaggio Monte Veronese e olio extravergine del Garda. In fiera non mancherà un angolo dedicato al barbecue. Altra novità sarà l’uso di posate e piatti biodegradabili prodotti, in parte, con amido di mais. Così la polenta “diventa” eco sostenibile con stoviglie che - negli obiettivi di Vigasio Eventi, società che organizza la manifestazione - andranno a sostituire quelle di plastica.

Tra i principali appuntamenti in programma, il quinto concorso “Fiera della Polenta” che vedrà coinvolte le scuole materna, primaria e secondaria di primo grado di Vigasio. In tutto circa 600 studenti in gara con elaborati sul tema “la Polenta ieri e oggi”. Ai vincitori – che saranno resi noti il 18 e 19 ottobre – andranno buoni per l’acquisto di materiale scolastico o sussidi didattici. Il 20 ottobre, verrà festeggiato il 50° anno di attività della sezione Avis di Vigasio e il 40° del Corpo Bandistico Corrado Piccolboni. Per tutta la giornata sono previsti eventi che interesseranno le vie principali del paese, le tensostrutture della Fiera e il palazzetto dello sport. Al palazzetto si terrà il concerto finale della banda di Vigasio, accompagnata da altre tre formazioni del territorio.

Tra gli appuntamenti sportivi da ricordare, il 5° Gran Premio di Bocce “Pannocchia d’oro”, a cura della Bocciofila di Vigasio, che vedrà impegnati il primo novembre atleti di caratura nazionale. È in programma invece l’11 ottobre alle 16 al campo sportivo l’amichevole tra Hellas Verona e Nk Bravo di Lubiana. Il giorno successivo si terrà la quinta edizione della corsa ciclistica categoria juniores, dove sono attesi 120 atleti. L’evento è sostenuto da Vigasio Eventi.

Il 20 ottobre si terrà una manifestazione non competitiva di motocross, in collaborazione con il moto club Dirtstyle di Verona, con attività di avvio al motocross rivolte ai ragazzi e percorsi per adulti di slalom a coppie. Sempre in tema di motori, in collaborazione con l’associazione Pattuglia Acrobatica di Villafranca, è in calendario sabato 26 e domenica 27 ottobre una competizione di auto custom.

Informazioni e contatti

Web: https://www.festadellapolenta.it/

- https://www.facebook.com/fieradellapolenta/

Evento Facebook