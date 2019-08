A San Pietro in Cariano la decima "Fiera de l'oca"

Da Venerdì 23 agosto a Martedì 27 agosto 2019 si terrà la decima edizione della Fiera de l'Oca presso i giardini di Via Mara di San Pietro in Cariano. Ci saranno una mostra mercato dell'arte e dell'artigianato e attività per ragazzi e adulti, mostre e visite guidate.

Non mancheranno prelibatezze della cucina tipica veronese, tanta musica dal vivo e spettacoli per tutti i gusti, intrattenimento e tanto altro ancora.

Informazioni e contatti

Web: www.valpolicellaweb.it

Evento Facebook