A Caprino Veronese torna l'imperdibile "Fiera Montebaldina"

Torna gradita per tutti gli amanti della tradizione, dei gusti e dei sapori tipici del Baldo, la Fiera Montebaldina di Caprino Veronese, giunta alla sua 266esima edizione, da giovedì 1 a lunedì 5 agosto 2019, patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona.

Da sempre parte delle tradizioni più antiche e popolari nel territorio veronese, la Fiera Montebaldina rimane un’occasione da non perdere anche per tutti i turisti che hanno la fortuna di soggiornare sulle rive del lago di Garda. La manifestazione, integrata nel progetto "Caprino Veronese un territorio da vivere: 5 minuti dal lago, 5 minuti dalla montagna”, che si propone di inserire Caprino e i suoi prodotti d’eccellenza nel contesto turistico del Garda, ripercorre le attività culturali e valorizza le attività enogastronomiche del territorio baldense assaporandone tradizioni e radici.

Sede della manifestazione sarà il Centro Storico di Caprino Veronese, che ospiterà per tutta la durata dell’evento, dal 1 al 5 Agosto 2019, mostre d’arte, mostre artigianali, la mostra campionaria, dedicata alle produzioni dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’industria; la degustazione dei prodotti tipici del territorio; spettacoli, intrattenimenti e animazioni per vivere e scoprire tutti i luoghi e i sapori della tradizione Montebaldina.

La Fiera coinvolgerà tutte le zone centrali del Paese con mostre ed esposizioni. Piazza Stringa ospiterà tutte le sere gli stand enogastronomici di “Baldo da gustare”, un percorso alla ricerca dei sapori della tradizione del territorio con una proposta culinaria che vedrà protagonisti i Prodotti del Baldo, tra i principali, vino, formaggi, salumi, pasta fresca, tartufo nero. Una ricca proposta culinaria che offre la possibilità di assaporare i prodotti Baldensi con la collaborazione dell’Associazione Produttori Marchio del Baldo.

Per tutta la durata della Fiera Palazzo Carlotti si vestirà di arte e cultura con la Mostra di pittura dedicata al pittore Claudio Facchinetti (dal 1 Agosto al 25 Agosto); presso la sala conferenze della Barchessa si svolgerà come ogni anno il Concorso Fotografico Avis dal tema “Scatta un’idea per l’Avis” e si potrà visitare la mostra fotografica dell’Associazione Internazionale per i gemellaggi (A.I.G.) di Caprino Veronese. Novità di questa edizione, la Barchessa ospiterà una mostra di modellismo a cura del Sig. Dino Spiritelli, Responsabile Modellismo Benaco Auto Classiche. Tutti gli appassionati di macchine e prodotti agricoli saranno accolti dalla "Fiera Agricola Montebaldina” in Via Alcide De Gasperi, con una vasta esposizione e mostra-mercato di mezzi e attrezzature industriali e agricole.

La manifestazione, verrà inaugurata ufficialmente giovedì 1 Agosto ore 18.30 a Palazzo Carlotti. Fino a Lunedì 5 Agosto Caprino Veronese si trasformerà in un palcoscenico di appuntamenti di arte e cultura, folklore e tradizione popolare per grandi e piccini.

Venerdì 2 agosto tutti i commercianti vi attenderanno in uno splendido clima di festa e divertimento con "Vie in festa...notte bianca a Caprino Veronese", musica, spettacoli e negozi aperti per le Vie del Centro, durante la quale si potrà ammirare l’esposizione di auto storiche a cura della Benaco Auto Classiche di Bardolino e del “Registro Fiat”, in via San Pancrazio e in Piazza Pertini il giorno successivo.

Sabato 3 agosto fino alle 12 in Piazza 1 Maggio presenta una novità, l’esposizione zootecnica del Baldo. La 266esima Fiera Montebaldina in questa edizione non smette di sorprendere e presenta un’esclusiva cena di gala, una serata magica nella meravigliosa cornice del Giardino di Palazzo Carlotti accompagnata dai sapori della tradizione dei Prodotti del Baldo (prevendite UFFICIO IAT di Caprino Veronese).

Per gli appassionati dell’antiquariato agricolo l’appuntamento sarà domenica 4 agosto con la seconda traversata del Baldo con trattori d'epoca. Per tutta la giornata vi terrà compagnia il torneo di Calcetto Balilla Umano in via G. Arduino e alle 21 i visitatori saranno allietati da moda e bellezza con "Donne sotto le stelle", una sfilata di moda sulle note dal vivo di un quartetto d’archi.

Le serate della 266esima edizione della Fiera Montebaldina sono dedicate ad un vasto pubblico musicale: musica live, gruppi e tributi musicali in Piazza Stringa, al Circolo NOI e nelle vie del Centro storico. Giovedì 1, il concerto live Four star band inaugurerà le serate di musica in Piazza Stringa di questa edizione; Sabato 3 musica live con The Freequence; Domenica 4 ballo liscio con l’Orchestra spettacolo Katty Piva.

L’ultima serata, Lunedì 6 ospiterà il concerto live dei Sangue Blues. Un gran finale di luci e colori accompagnerà la chiusura della manifestazione con un magnifico spettacolo pirotecnico.

Durante tutta la durata della manifestazione sarà presente un'area luna park interamente dedicata ai bambini. Il Circolo Noi accoglierà i visitatori con ottimi piatti da assaggiare e si potrà tentare la fortuna alla pesca di beneficenza in compagnia di musica e balli. Tutti gli eventi in programma saranno ad ingresso libero.

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Caprino Veronese ringraziano ATV Azienda Trasporti Verona, BIM Adige, Valpolicella Benaco Banca, Serit. Si ringraziano inoltre tutte le Associazioni, i commercianti, gli esercenti, i ristoratori e i produttori intervenuti per la collaborazione nell’organizzazione della 266esima Fiera Montebaldina.

