Torna a Cerea la grande Fiera dell'elettronica

Con una superficie espositiva di oltre 14.000 mq e oltre 230 stand , oltre 1650 metri lineari espositivi la fiera si conferma come una delle prime 6 fiere dell'elettronica a livello nazionale, gli oltre 13.000 prodotti esposti garantiscono l'interesse di ogni visitatore.

Prodotti esposti : Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, Notebook, Computer nuovi e usati, Stampanti periferiche e accessori PC , Cartucce inchiostri originali e compatibili, Inks in continuo, carte fotografiche, Radio apparati, Telefonia, Telefoni cellulari, Pad, Accessori per telefonia, Cavetteria, Spinotteria, Radio d'epoca, Supporti vergini CD- DVD, Elettronica di consumo per la casa, Lampade a risparmio energia, Illuminazione LED . Ed inoltre una vasta area dedicata al mercatino compro- scambio dell'elettronica.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Dalle ore 09.00 alle ore 18.30