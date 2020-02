A Verona l'imperdibile "Mostra mercato del disco usato e da collezione"

Domenica 15 marzo 2020, presso Veronafiere si terrà la "Mostra mercato del disco usato e da collezione". La manifestazione con ingresso continuato dalle 10 alle ore 19 è un'occasione unica dove i "cacciatori" di dischi, cd e dvd potranno ritrovare le emozioni irripetibili dei vecchi dischi in vinile. Alla mostra del disco è possibile trovare materiale che soddisferà il semplice ascoltatore o amante della buona musica ma anche il collezionista più esigente, alla ricerca del pezzo raro o della curiosità per completare o espandere la propria collezione.

Gli amanti del rock più classico potranno trovare rarità di Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, U2, Pink Floyd, o Bruce Springsteen, Elvis Presley (in fondo, il Re del rock'n'roll è sempre lui!), Patti Smith e tanti altri. Di Elvis sono molto ricercati gli Extended Play (ovvero i 45 giri con più di due canzoni) stampati nel nostro Paese tra la fine degli anni '50 e l'inizio dei '60. Del gruppo di Bono i primi singoli pubblicati nel 1978 e 1979 hanno raggiunto un'elevata quotazione. I Beatles e i loro rivali Rolling Stones, nonostante abbiano una vasta discografia, hanno ancora dei pezzi molto ambiti soprattutto le incisioni realizzate agli inizi di carriera. Degli Zeppelin sono molto ricercate le stampe realizzate al di fuori dei confini inglesi e americani: le pubblicazioni originali del Paese del Sol Levante sono oggi croce e delizia di ogni collezionista!

La musica italiana fa la sua parte con i grandi classici come Lucio Battisti, Renato Zero, Vasco Rossi (anche lui molto collezionato) e Zucchero. Di Battisti, oltre alle sue primissime incisioni (Per una lira e Luisa Rossi) sono molto richieste le incisioni in altre lingue (addirittura in francese e in tedesco oltre che spagnolo e inglese) tra tutti l'album Unser freies lieder realizzato completamente in tedesco per il solo mercato teutone! Molto richieste anche le canzoni che Lucio ha composto per Lauzi, Patty Pravo e Dik Dik oltre ai meno noti - ma non per questo meno interessanti - Balordi e Giuliana Valci.

Informazioni e contatti

Orario: 10-19

Biglietti

Intero: 5 euro

Ridotto: 4 euro

Web: https://kolosseo.com/

- https://www.facebook.com/kolosseo/