A Roveredo di Guà è in programma la 22^ edizione della Fiera del Radicchio

La manifestazione, nata per promuovere una produzione agricola di eccellenza, quale è Il Radicchio rosso, tra cui spicca il Radicchio di Verona I.G.P., è arrivata alla 22^ edizione, e si terrà a Roveredo di Guà, dal 12 al 14 gennaio 2018, presso gli impianti sportivi di Roveredo di Guà in locali di circa 2000 mq appositamente allestiti e riscaldati, in Via XXV Aprile n.c.4.

Promossa dalla PRO LOCO ROVEREDO DI GUA’ e dall’Amministrazione Comunale sarà inaugurata venerdì 12 gennaio alle ore 19,00.

Durante tutto il periodo, il pubblico potrà degustare i numerosi prodotti proposti dalla cucina della Pro Loco, come il risotto al radicchio e tastasale, il cotechino con la pearà, le salsicce al radicchio con polenta e l’insalata di radicchio. Non mancherà neppure il dolce, come l’apprezzatissima sbrisolona al radicchio, e il pane aromatizzato al radicchio.

In programma anche spettacoli ed animazioni:

Venerdì 12 nel pomeriggio, gli alunni della scuola primaria “G. Marconi” di Roveredo di Guà, presenteranno lo spettacolo “Insieme per la Pace”, mentre la serata vedrà l’animazione ’70 ‘80 del gruppo Disco Fever e il DJ Toffa;

Sabato 13, si ballerà su pista in acciaio, con il duo Marilisa Maniero e Marco Negri;

Domenica 14 gennaio, invece, anche la piazza di Roveredo prenderà vita con bancarelle e animazione che andranno dal raduno delle Fiat 500 all’inaugurazione dello sportello della Banca di Credito Cooperativo Vicentino in mattinata, per proseguire nel pomeriggio con l’animazione dei più piccoli con il gruppo 100% Angels clown, e l’esibizione del gruppo storico Musici e Sbandieratori di Saletto (PD), per concludersi con lo Show Cooking dello chef Andrea Cesaro.

La serata vedrà l’esibizione dei campioni italiani di ballo liscio Moreno Creston e Liliana Visentin e la conclusione della festa con il DJ Omar .

Tutti i giorni inoltre esposizione di macchine agricole e vendita del radicchio.