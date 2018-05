​In piazza delle Erbe la Fiera delle antiche arti e mestieri

Ha uno scopo didattico-sociale la rievocazione del mercato medievale che si terrà domenica 6 maggio, dalle 10 alle 19, in piazza Erbe. La manifestazione porterà in piazza 40 bancarelle e circa 60 figuranti professionisti, in costume medievale, che intratterranno adulti e bambini con dimostrazioni sulle arti e i mestieri di un tempo.

Oltre ad apprendere come si svolgevano manualmente i mestieri in un’epoca ormai lontana, nel corso della giornata sarà possibile partecipare ai tanti laboratori in programma, dal procedimento per impastare il pane partendo dalla macinazione del grano, con un mulino del 1400, alla filatura della seta, dalla battitura del ferro alla tintura delle tele.

L’iniziativa, organizzata dalla Compagnia del Sipario medievale con il patrocinio del Comune, è stata presentata questa mattina a Palazzo Barbieri dall’assessore allo Sport e Tempo libero Filippo Rando, insieme al presidente della Compagnia Michele Dalla Mura Bosio. Presenti in conferenza anche la vicepresidente dell’associazione Laura Dalla Mura Bosio e i figuranti Raul Angel Sullcahuaman e Luca Paccagnella.