All'ex Arsenale di Verona la "Fiera dalla parte degli animali"

La grande festa per gli animali del progetto "ATuttaCoda" arriva a Verona. L’appuntamento è all’Arsenale, sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle 10 alle 19, con la prima edizione veronese della manifestazione "La Fiera dalla parte degli animali".

Molte le dimostrazioni e gli spettacoli cane padrone, con prove di agilità, corsi di educazione e pet therapy. Inoltre, in programma esibizioni con cani da salvataggio in acqua, sfilate e fashion meeting per la cura e il benessere degli animali. Oltre ai cani, in Fiera si potrà visitare un’esposizione internazionale felina, ammirare alcuni esemplari di furetto e partecipare a corsi sui rapaci.

Raduni di cani di razza:

Raduno Chihuahua Verona

Raduno Jack Russell Verona

Raduno Bulldog Verona

Raduno Bassotti Verona

E poi ancora l'Expo Internazionale felina dell'ANFI.

Informazioni e contatti

Programma completo della manifestazione sul sito www.atuttacoda.it, sulla pagina facebook www.facebook.com/ atuttacodaexpo e Instagram www.instagram.com/atuttacoda.

