"Abbiamo fatto…25 anni", Ficarra e Picone per la prima volta in Arena a Verona

Sarà una stagione davvero speciale, la prossima, per Salvo Ficarra e Valentino Picone, che celebreranno venticinque anni di sodalizio artistico con un tour importante nelle più prestigiose venue d’Italia, che toccherà oltre 20 città.

Più di cinquanta date per abbracciare in lungo e largo l’affezionato pubblico di tutta la Penisola, con uno spettacolo nuovo di zecca, che raccoglierà alcuni pezzi di repertorio e molti altri inediti, scritti proprio per festeggiare il ritorno a teatro per questa importante ricorrenza.

Il tour di show farà tappa anche a Verona, il prossimo 22 luglio 2020, per un imperdibile spettacolo nella splendida cornice dell'Arena. L’Arena di Verona apirà infatti le porte alla comicità di Ficarra e Picone che calcheranno per la prima volta nella loro carriera artistica, il prestigioso palco della città scaligera. Appuntamento dunque da non perdere il prossimo 22 lugli 2020 con il loro spettacolo "Abbiamo fatto…25 anni".

Informazioni e contatti

Web: https://www.friendsandpartners.it/in-tour-it/tour-2020/tour-2020-clone-it-52/

Biglietti: https://www.ticketone.it/ficarra-e-picone-biglietti-verona

