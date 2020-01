Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda va in scena "La fiaba di Celeste"

Nello spettacolo, il narratore parla di una bambina che nessuno a scuola vuole vicino a sé. Per farle capire che potrà conquistarsi un posto assieme agli altri suoi compagni, racconta la storia di Celeste, che i colori dell’arcobaleno non volevano. Celeste parte per un viaggio nel mondo dei colori, li conosce con i loro pregi e difetti, infine superata una grande difficoltà viene riconosciuto e accettato dagli altri colori fino a comporre l’arcobaleno.

Così succede anche alla bambina Celeste che, anche lei accompagnata dal narratore-nonno, dimostrerà le sue capacità e valori e i suoi compagni di scuola la considereranno e la accetteranno gioiosamente. I linguaggi utilizzati rispecchiano la ricerca dell’autore nel rapporto tra immagine creata, musica e narrazione insieme ad elementi di animazione di figure

Informazioni e contatti

Durata: 45′

Di e con Gianni Franceschini

Web: https://dimteatrocomunale.it/