Festival Vegetariano all'ex convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto

Nello splendido scenario dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto si terrà la quinta edizione del Festival Vegetariano.

L'evento ha inizio sabato 2 novembre alle 17 con la cerimonia con autorità per il taglio del nastro e poi gli espositori saranno a disposizione fino alle 23. Al primo piano sarà Olistic Day con «la via del Dharma» e al piano terra tutto sul mondo vegetariano e vegano con il Vegan Show. All'interno è prevista anche un'area ristoro dalle 19 con cibi esclusivamente vegani e vegetariani. Nell'area congressi, dalle 18.30, conferenze non stop.

Il festival continuerà domenica 3 novembre con conferenze sull'alimentazione e sugli stili di vita sani e volti al benessere e con bancarelle di alimentazione e artigianato consapevole. Alle 12 e alle 17.30 apriranno gli stand gastronomici curati dalla azienda agricola La Fornasella con la complicità delle erbe aromatiche e selvatiche dell'agriturismo Alle Torricelle. Nella Loggia del Convento saranno serviti aperitivi esclusivamente vegetariani. Alle 15 show cooking aperto a tutti.

Per i più piccini truccabimbi e laboratori creativi a cura della associazione Mamme Insieme. Si racconteranno fiabe e i bimbi avranno un'insegnante di yoga tutta per loro, mentre gli adulti potranno partecipare a workshop di yoga e meditazione.

L'ingresso è gratuito.