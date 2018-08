In arrivo a Nogarole Rocca la quinta edizione del Festival Stili di Vita 

Al via la 5a Edizione del Festival Stili di Vita – Sostenibili e Solidali che si terrà a Nogarole Rocca domenica 2 settembre nella splendida cornice del Parco della Rocca (via Roma) che ospiterà l’evento fortemente voluto dal Tavolo di Coordinamento degli Enti del Socio-Assistenziale della Vicaria Villafranca/Valeggio che quest’anno festeggia i suoi 10 anni di azione.

La tematica che animerà e ispirerà le iniziative e i laboratori delle oltre 20 associazioni, enti e realtà territoriali, è legata al welfare generativo che nell'epoca della globalizzazione fa riemergere l'importanza del locale come luogo dove è possibile attivare azioni di sviluppo economico, ambientale e sociale per il bene comune.Azioni solidali di circolarità il titolo del Festival, vuole evidenziare quanto, soprattutto in questo momento storico, l'interdipendenza tra individui e l'ambiente in cui vivono deve favorire il mutuo-aiuto per costruire una società più giusta in un ambiente tutelato.

Ospite d’onore sarà Paolo Beccegato, vicedirettore di Caritas Italiana e vicepresidente della Fondazione Giustizia e Solidarietà della CEI che alle ore 17.00 interverrà sul tema “Comunità inclusive per uno sviluppo umano integrale”.