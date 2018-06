Dal 15 al 17 Giugno in via Primo Maggio 18 a Costermano sul Garda è in arrivo il Festival Rama.

Il programma

Venerdi 15 Giugno

Inizio ore 19:00 - Ingresso a offerta libera

Sabato 16 Giugno

Inizio ore 19:00 - Ingresso 5 Euro

Domenica 17 Giugno - Ca'Bottona Day

Ingresso libero - Pranzo dalle 12:00

(fonte Facebook)