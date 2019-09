A Verona il festival "Outsider art - Arte irregolare"

A Verona si terrà il IV Festival dell'Outsider Art - Arte IRregolare dal titolo "Memoria Futura", organizzato dall’Associazione LAO e dal Nuovo Comitato Nobel per i Disabili di Franca, Dario e Jacopo Fo. Le varie manifestazioni vedranno coinvolti diversi luoghi della città con un programma che prevede mostre, convegni, spettacoli teatrali e musicali, proiezioni, spazi espositivi, performance e laboratori dove sarà possibile incontrare esperienze fra le più significative a livello nazionale nel campo dell'Arte Outsider e dell'Arte Irregolare.

Memoria Futura per ricordare l'importanza della dimensione storica dell'Arte Outsider e allo stesso tempo sottolineare che il Festival è uno spazio per immaginare nuove prospettive estetiche e veicolare importanti contenuti culturali e sociali attraverso la bellezza. Grazie al contributo di atelier, esperti, operatori, studenti e artisti il Festival abbraccia differenti ambiti di interesse ed è accessibile a un pubblico vasto che comprende chi si approccia per la prima volta all'Arte Outsider e chi invece se ne occupa a vario titolo.

La partecipazione è gratuita.

Il programma della manifestazione e i nomi dei relatori al convegno e degli atelier li può consultare al sito http://comitatonobeldisabili.it/ o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/FestivalOtsiderArtVerona



E-mail: Gabriella Canova: gabriella@comitatonobeldisabili.it

Angelica Ongaro: angelicaongaro@yahoo.it LAO Verona

Tel. 075/9229776 – 075/9229913