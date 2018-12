Per il Festival "Non c'è differenza" il teatro va in piscina con "Archeologia del coraggio – Opera acquatica"

Mercoledì 5 dicembre ore 21 nella piscina dell'Hotel Saccardi di Caselle di Sommacampagna (VR) il Festival “Non c'è differenza” si trasferisce nell'acqua per l'anteprima nazionale di "Archeologia del coraggio – Opera acquatica" di e con Elena Guerrini. Rito poetico-sonoro di gioia e rinascita per artista e pubblico in acqua. Un simposio, una cerimonia di danza acquatica collettiva alla ricerca del nostro elemento liquido e della leggerezza attraverso le parole e i suoni per comprendere che siamo tutti nello stesso mare di sudore, lacrime, gioia e abbracci che ci fanno stare a galla nel mare della vita.

Il testo è una prosa poetica, è uno scavo tra i materiali del nostro contemporaneo. Ci dice Elena Guerrini: «Come una archeologa ho scavato nella mia scrittura e ho trovato parole che curano, parole mistiche, antiche e rigeneranti, pronunciate o cantate appoggiando la bocca sulla superficie dell’acqua o sotto l’acqua, immersa. Il testo, scritto su fogli galleggianti, nuota con me. L’ascolto profondo, il flusso continuo, la trasparenza luminosa dell’acqua, il tepore, le vibrazioni di armonie sonore in una situazione di rilassamento e libertà ci riportano a una regressione nel liquido amniotico dell’utero materno da cui tutti veniamo e conducono a un processo di rinascita e condivisione, empatia e unione in un bagno di autostima. Grazie all’acqua il mio lavoro sulla parola è diventato ancora più essenziale, l’acqua è una meditazione, è un miracolo senza fine, siamo fatti di acqua e in acqua siamo tutti uguali, meravigliose creature acquatiche. Avvolti da questa liquidezza abbiamo tutti pose plastiche. In acqua non c’è differenza, siamo tutti dei e dee».

Elena Guerrini ha iniziato da giovanissima la sua carriera con il Teatro della Valdoca di Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi, è stata poi con Pippo Delbono in tutti gli spettacoli da Barboni a Urlo, con tourné in tutto il mondo, ha recitato nei film di Pupi Avati, Bertolucci, Paolo Virzi etc. Come autrice ha pubblicato varie opere tra cui Orti insorti e il romanzo Bella tutta per Garzanti. Nel 2018 ha vinto il premio Soroptimist per l’imprenditoria artistica femminile. Nella performance in piscina gli spettatori saranno in acqua con l'autrice.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

L'ingresso, come per tutti gli spettacoli del Festival, resta fissato a 1 solo euro.

Il Festival “Non c'è differenza” è organizzato da Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio con il sostegno di Comune di Verona Servizi Sociali, Cariverona, Banco BPM, AGSM. Info 0458031321 – 3466319280 – info@teatroscientifico.com – www.teatroscientifico.com