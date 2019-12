Doppio appuntamento al Teatro Laboratorio per il Festival "Non c'è differenza"

Al Teatro Laboratorio di Verona il 3 dicembre il Festival “Non c'è differenza” propone un doppio appuntamento. Alle ore 11 è di scena il musical “Il piccolo principe” dal romanzo di Antoine de Saint-Exupery con attori/bambini: bambini che recitano per i bambini per abbattere la barriera della differenza e della diffidenza (spettacolo riservato alle scuole. Posti esauriti). Associazione Bambini in braille, regia Stefania Pepe e Simona Nolli.

Alle ore 21 proiezione del film “Solo no” di Lucilla Mininno con Anna Teresa Rossini e con la partecipazione di Mariano Rigillo. Cast presente in sala. Thriller psicologico che parla di follia, amore, ostinazione e necessità. È la storia di Cecilia, attrice che, come un fantasma, vive da anni rinchiusa nel suo teatro per impedirne la distruzione fisica e morale. Il suo unico legame con la vita, con il mondo, è Francesco, quell'attore più giovane che ha sempre creduto nel suo progetto. I due si incontrano esclusivamente nella scena di quella Madama Butterfly che non sono riusciti a far debuttare per un misterioso incidente accaduto anni addietro. Cecilia non uscirà dal teatro fin quando Giovanni, il suo Pinkerton, scomparso dopo l'incidente, non tornerà e insieme porteranno in scena l'opera...Ma Francesco non è più lo stesso, il suo sguardo cambia, diventa ambiguo, sfuggente.

I confini della scena si rompono, l'equilibrio di silenzio, rigore e disciplina e il codice che lega i due si spezzano. Il teatro diventa un labirinto di sospetti, di porte che aprono al buio delle loro ferite. La vita spinge fuori dalla porta e il passato ritorna per chiudere per sempre il sipario.

Alcuni momenti della serata saranno accompagnati dal pianista Andrea Cortelazzo.

Prosegue la mostra fotografica a cura di AGBD. Ingresso 1 solo euro.

Informazioni e contatti

Tel. 045/8031321 – 3466319280

Mail: info@teatroscientifico.com

Web: www.teatroscientifico.com