A Verona la sesta edizione del Festival "Non c'è differenza"

Al Teatro Laboratorio (ex arsenale) dal 24 novembre al 3 dicembre è di scena la 6a edizione del Festival “Non c'è differenza”, ideato e con la direzione artistica di Isabella Caserta, organizzato dal Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio. Il Festival pone il focus sull'altro da sé per una cultura del rispetto e dell'inclusione, nel tentativo di abbattere ogni tipo di barriera fisica e mentale. L'edizione di quest'anno è stata preceduta da un intenso Laboratorio di Teatro Sociale e di Comunità, che ha avuto come docenti nomi insigni del settore: Alessandro Garzella, Mimmo Sorrentino, Silvia Gribaudi, Antonio Viganò, Babilonia Teatri, Andrea Porcheddu.

Un calendario ricco e variegato dove si parlerà di differenza declinandola in varie sfaccettature. Lo scorso anno il progetto del Festival ha vinto il premio della Fondazione Olivetti primo classificato nella sezione Cinema e Teatro con la seguente motivazione “per l'avvicinamento al mondo della disabilità e la diffusione della cultura del reciproco rispetto attraverso la veicolazione dell'idea che la differenza può essere un arricchimento”. Tutti i luoghi dove si svolgono gli appuntamenti sono accessibili alle persone con disabilità. Ingresso libero a tutti gli eventi. Gli spettacoli teatrali e le proiezioni cinematografiche hanno il biglietto simbolico di 1 solo euro per essere accessibili anche nel prezzo.

Il Festival è organizzato da Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio, che ne è anche major donor, con il sostegno di Comune di Verona Servizi Sociali, BANCO BPM e AMIA. Si ringraziano: MusALab Franca Rame Dario Fo – Archivio di Stato di Verona, Casa delle Artiste - Casa delle Arti - Spazio Alda Merini, Associazione Abitare Borgo Trento, Telefono Rosa Verona, G.A.L.M, AGBD, Associazione Liberamente.

Il programma completo del Festival

24 novembre

Teatro Laboratorio

ore 16 proiezione film di animazione per bambini ANTBULLY. UNA VITA DA FORMICA (prodotto da Tom Hanks). Lucas, un bambino preso di mira da alcuni ragazzi più grandi, sfoga la sua rabbia su un formicaio, ma si ritroverà magicamente trasportato nel mondo delle formiche, imparando così il valore del rispetto.

ore 18 CREDEVO DI NON FARCELA. 40 STORIE DI PERSONE CHE NON SI SONO ARRESE. Presentazione del libro di Danilo Castellarin. In collaborazione con GALM. A seguire momento conviviale.

25 novembre

MusALab Franca Rame Dario Fo

ore 11.30 INCONTRO DI SENSIBILIZZAZIONE PER LE SCUOLE in occasione della giornata mondiale della violenza sulle donne. In collaborazione con MusALab e Telefono Rosa.

Teatro Laboratorio

ore 21 MARIANNA UCRIA. Proiezione film tratto dal romanzo di Dacia Maraini in occasione della giornata mondiale della violenza sulle donne. Sottotitolato per persone non udenti.

26 novembre

Teatro Laboratorio

ore 10 WORKSHOP INTENSIVO SCULTURA AL BUIO a cura di Felice Tagliaferri per le scuole e, a seguire, per Accademia Belle Arti.

ore 18.00 LE PERSONE NANE NELLA STORIA E NELL'ARTE. Conferenza a cura di Francesca Moscardo.

ore 21 FEMMES. Spettacolo di Silvia Bragonzi con Lucia Vasini che dà voce e vita a grandi protagoniste del passato, donne che hanno combattuto contro l’ingiustizia e i pregiudizi.

27 novembre

Teatro Laboratorio

ore 21 LA CELLA ZERO – MORTE E RINASCITA DI UN UOMO IN GABBIA. Spettacolo di Antonio Mocciola e Pietro Ioia. Viaggio nell’incubo di un ragazzo napoletano che invecchia in carcere e ne esce dopo 22 anni trovando la forza di raccontare le vessazioni e le ingiustizie subite.

28 novembre

Sala Arazzi di Palazzo Barbieri

ore 18 STOP ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Incontro a cura dell'Assessore Ilaria Segala. A seguire momento conviviale.

Teatro Laboratorio

ore 21 IL VANGELO SECONDO ALDA MERINI di Marco Campedelli. In collaborazione con Casa delle Arti – Spazio Alda Merini – Casa delle Artiste

29 novembre

Teatro Laboratorio

ore 21 LA VERITÀ IN VALIGIA spettacolo di e con Francesca Gallo, fisarmonicista e cantante. Recupero della memoria storica dell'emigrazione italiana del secondo dopoguerra.

30 novembre

Teatro Laboratorio

ore 21 LA CLASSE. UN DOCUPUPPETS PER MARIONETTE E UOMINI di Fabiana Iacozzilli/CrAnPi. Spettacolo rivelazione, vincitore In-box 2019. Facendo riferimento a La Classe Morta di Kantor e a I cannibali di Tabori, ma soprattutto ai ricordi personali della propria infanzia, l'autrice indaga il rapporto tra la nostra infanzia e il nostro diventare adulti.

1 dicembre

Teatro Laboratorio

ore 14/16 LABORATORIO PER E CON BAMBINI (iscrizioni segreteria.tl.ts@gmail.com) con Eliana Cantone.

ore 16.30 LE FAVOLE DEL PANCHATANTRA di Giordano Amato. Mutamento Z.C. Spettacolo per bambini

2 dicembre

Teatro Laboratorio

ore 18.30 FIORE DI KEMP di Michela Pezzani. Reading (voce Alberto Novarin) con traduzione simultanea in LIS (Alessandra Marigonda) ed Eugenia Soregaroli (flauto). Daniela Maccari, erede artistica di Lindsay Kemp, danza “The flower”. A seguire momento conviviale e proiezione film QUASI AMICI. Racconta l’amicizia tra un uomo tetraplegico a causa di un incidente con il parapendio e il suo irriverente badante senegalese (Premio César e David di Donatello). Sottotitolato per persone non udenti.

3 dicembre

Teatro Laboratorio

ore 11 IL PICCOLO PRINCIPE dal romanzo di Antoine de Saint-Exupery. Regia Stefania Pepe e Simona Nolli. Musical con attori/bambini. Bambini in braille. Bambini che recitano per i bambini per abbattere la barriera della differenza e della diffidenza (spettacolo riservato alle scuole).

ore 21 proiezione SOLO NO di Lucilla Mininno con Anna Teresa Rossini e con la partecipazione di Mariano Rigillo presenti in sala. Thriller psicologico che parla di follia, amore, ostinazione e necessità.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. 0458031321 – 3466319280

Mail: info@teatroscientifico.com - teatroscientifico@libero.it

- Web: www.teatroscientifico.com