Al Vallo Bastioni città di Nimes è in arrivo il Festival latino americano 2018

Presso Vallo Bastioni Via Città di Nimes, nel cuore di Verona, dal 7 al 24 luglio 2018, per il sesto anno consecutivo, con il patrocinio del Comune di Verona e Regione Veneto, sotto la direzione artistica dell'Associazione Culturale “Ascolta la Musica”, si svolgerà il Festival Latino Americano, manifestazione all'insegna di balli, animazioni e interazioni culturali tra Italia e popoli del Latino America.

In primo piano salsa, tango, bachata ed i balli caraibici più conosciuti in un connubio di festa, ottimo cibo e stand folkloristici. Non mancheranno 2 piazze danzanti che proporranno musica, dj set e animazione, oltre a stage di ballo ricreando l’atmosfera latina anche grazie alla presenza dei locali tipici che hanno fatto la storia di questi luoghi.

Tra i gruppi e gli artisti in evidenza, direttamente da Cuba Descemer Bueno autore e collaboratore presente in tutti gli ultimi video di Enrique Iglesias con le hit Subeme la radio, Bailando e tanti altri, i Mariachi dal Messico, i gruppo del momento della Musica Cubana Havana de Primera con il suo frontman Alexander Abreu, la performer colombiana Benicia Cardenas, il cantante cubano Leo Wilber Re della Timba, l'orchesta La Chèvere con il successo La noche e il Carnevale latino americano e Brasiliano che ci guiderà in un viaggio musicale con i più grandi successi del momento. Anche quest'anno agli spettacoli faranno da contorno le migliori scuole di danza di Verona e provincie limitrofe, che proporranno le loro coreografe e il meglio del loro repertorio. Sarà anche presente l'ex frontman del Grupo Extra di Santo Domingo, Menny Rod.

Le serate offriranno interessanti iniziative culturali come incontri culturali e presentazioni di libri presso la Libreria LIBRE! di Via Interrato Acqua Morta (Verona) e la cornice danzante e folkloristica che ospiterà stand di artigianato etnico affiancate ai ben rodati stand culinari. Le proposte all'assaggio sono molteplici e lo spettatore sarà tentato dalle delizie esotiche della cucina brasiliana, cubana, dominicana, messicana e dell'apprezzatissima carne argentina. Il festival darà seguito alla fortunata iniziativa degli ultimi tre anni proponendo una serata speciale in cui verrà eletta Miss Festival, concorso di bellezze latino americane aperto anche a ragazze e donne italiane, mentre verrà confermata un'attrezzatissima area bimbi per le famiglie realizzata in collaborazione con Agsm Energia e Amia.

«Per il sesto anno siamo orgogliosi di proporre nel cuore della città una manifestazione così importante! Sarà un'occasione di festa, divertimento, colore, musica, ballo e gastronomia. Un punto d’incontro fra diverse culture all'insegna dell'integrazione» – afferma l’organizzazione.

Quest'anno i biglietti del Festival si possono anche acquistare da tutti i punti vendita Sisal e on line al seguente link: https://www.diyticket.it/ festivals/54/latino-lovers- verona-2018

Di seguito le date dei primi appuntamenti:

12 LUGLIO – ALEXANDER ABREU degli HAVANA DE PRIMERA

14 LUGLIO – MANNY ROD “MY DESTINY WORLD TOUR”

22 LUGLIO – DESCEMER BUENO “TOUR EUROPE 2018”

(fonte foto Facebook)