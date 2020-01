All'Arsenale di Verona il "Festival dell'handmade - I nuovi creativi"

La prima edizione dell'anno parte con una selezione di creativi davvero wow provenienti da varie città d'Italia. Come sempre qualità e bellezza sono due must del Festival, troverete abbigliamento donna/uomo/bimbi, borse, gioielli creati con varie tecniche, accessori, home decor, illustrazioni, accessori per bimbi e molto altro!

Un'occasione per iniziare l'anno con qualche pensiero per se stessi e/o per chi amiamo, sicuri che sarò apprezzato. Vi aspettiamo con un artigianato davvero degno di questa parola e di ciò che deve significare.

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020

EX ARSENALE DI VERONA

ORE 10 - 19.

Informazioni e contatti

Ingresso libero anche per gli amici a quattro zampe purché ben educati e al guinzaglio.

Web: http://www.festivalhandmade.com