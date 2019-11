A Verona il Festival dell'Handmade - I nuovi creativi

Il Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi torna con una novità per l'appuntamento natalizio: ben due weekend dedicati all'artigianato di qualità! Due edizioni diverse con un totale di oltre 140 creativi provenienti da tutta Italia e non solo. Due appuntamenti dove trovare i regali perfetti per il Natale che sta arrivando.

Potrete trovare home decor, illustrazioni, coccole per viso e corpo, abbigliamento donna, uomo e bimbi, giochi per l'infanzia, borse, bijoux, accessori per capelli, cartoleria, decorazioni natalizie...avrete solo l'imbarazzo della scelta. Gli espositori selezionati sono di altissima qualità e le creazioni sono strepitose, così troverete dei regali unici per voi, la vostra famiglia e i vostri amici.

Informazioni e contatti

FESTIVAL DELL'HANDMADE - I NUOVI CREATIVI

23 e 24 Novembre 2019 e 30 Novembre e 1 Dicembre 2019

Ex Arsenale di Verona - Ore 10 - 19

Ingresso libero (anche per i cani al guinzaglio!).

Web: http://www.festivalhandmade.com