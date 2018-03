Torna all'ex Arsenale di Verona il Festival dell'Handmade - I nuovi creativi

Arriva l'edizione primaverile del Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi, oltre 70 creativi selezionati da tutta Italia riempiranno il meraviglioso padiglione dell'Ex Arsenale di Verona con le loro creazioni fatte a mano, originali e di qualità.

Abbigliamento, bijoux, accessori, home decor, illustrazioni...un artigianato moderno e di qualità per una primavera ricca di novità e colorata. Ci sarà l'imbarazzo della scelta, la possibilità di scegliere per se stessi e per gli altri qualcosa di unico e speciale è un'esperienza bellissima. Vi aspettiamo!

Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi

Sabato 7 e Domenica 8 Aprile 2018

ore 10.00 - 19.00

Ex Arsenale di Verona

Ingresso libero