A Palazzo Camozzini la seconda edizione del Festival Glinka

Il 31 Gennaio e il 2 Febbraio allle ore 20.30 a Palazzo Camozzini seconda edizione del Festival Glinka, organizzato dall'associazione Russkij Dom e l'Associazione Amici di Palazzo Camozzini e GBOpera. Glinka, grandissimo compositore russo vissto nella prima metà del 1800 trova nel Maestro Viktor Ryabchikov, uno dei suoi più grandi esecutori, infatti le sue registrazioni pubblicate dalla BIS Records di musica per pianoforte di Mikhail Glinka hanno ricevuto recensioni di grande apprezzamento in tutto il mondo e suonerà il pianoforte in tutti e due i concerti.

Oltre al grandissimo maestro Ryabchikov si esibiranno 2 grandissimi artisti russi Andrei e Nikita Govorov, che suoneranno la Balalaika, tipico strumento tradizionale Russo. Il 31 saranno presenti anche il contralto russo Olga Voznesenskaya-Prodan e la soprano Daria Voznesenskaya, mentre il 2 avremo un'unione tra musica russa e musica italiana perchè troveremo come voce il mezzosoprano Marta Moretto, al violino Andrea Loser, alla viola Barbara Zennaro e Insieme al maestro Ryabchikov la giovane Virginia Benini.

Per informazioni chiamare 3405962992.

Per persone con disabilità, l'accompagnatore non paga. Questo concerto ha il patrocinio della presidenza del consiglio comunale.