A Verona il festival internazionale di fotografia "I Love Photography"

I Love Photography.eu 2020, International Photo Festival, si terrà nei giorni 14, 15 e16 febbraio 2020 presso la Sala Civica "D. Zangrandi" in Largo Stazione Vecchia 10 a Verona. Gli orari del Festival saranno: venerdì 14 febbraio 17-20, sabato 15 febbraio 10-20, domenica 16 febbraio 10-18.

Il Festival, alla sua prima edizione, è l’appuntamento annuale di una community internazionale di Photo Lovers, che ospiterà un’esposizione fotografica con asta benefica a favore della Delegazione FAI di Verona, Fondo Ambiente Italiano, video- interventi di fotografi professionisti internazionali e workshop fotografici.

Per partecipare al Festival I Love Photography.eu 2020 è necessario registrarsi sul sito: https://ilovephotography.eventbrite.it, l’ingresso è gratuito.

È diventato talmente semplice realizzare una fotografia, grazie anche alla diffusione degli smartphone, che oggi la vera sfida è capire come scattare buone fotografie e come comunicare con il linguaggio visivo. I Love Photography.eu 2020 vuole contribuire a migliorare la cultura fotografica e la conoscenza di questo mezzo di espressione. Punterà molto sui fotografi emergenti, creando un contenitore in cui esporre, migliorare ed incontrarsi.

Il Festival sarà un’occasione per osservare il passato, vivere il presente e ispirare il futuro della fotografia. Questa prima edizione è stata organizzata da Giulia Adami Fotografia, studio specializzato in workshop e viaggi fotografici in Italia e all’estero. La fotografa Giulia Adami ha tra l’altro ideato il progetto PhotoLab che racchiude la community internazionale di Photo Lovers, autori delle fotografie in mostra.

Fotografi: Adami Giulia, Camilla Silvia, Danieli Cristian, Fogli Monika, Gaudiano Giulio, Lippe Johanna, Pauletti Andrea, Quigley Claire, Rudolf S., Zinner Jana.

Informazioni e contatti

Web: https://ilovephotography.eventbrite.it