Festival del Cinema Spagnolo all'Alcione con il film "El reino"

Proseguono al cinema Alcione le proiezioni della XII edizione del Festival del Cinema Spagnolo. Venerdì 18 ottobre il secondo appuntamento, con il film “El reino”. Il pubblico potrà vedere la pellicola in italiano, alle 16 o alle 18.30, oppure in lingua originale con i sottotitoli alle 21.

Il film racconta la storia di Manuel López Vidal, un politico corrotto che viene scaricato dai compagni del suo partito, il così detto ‘regno’ a cui allude il titolo. Per evitare di sostenere da solo lo scandalo, cercherà in tutti i modi di portare alla luce la corruzione del mondo politico che lo ha tradito.

Informazioni e contatti

Il costo del biglietto è di 7 euro, per i soci Acis è di 4,50 euro e per i tesserati cineforum Alcione è di 4 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0458005348.

La rassegna cinematografica è organizzata dal Cinema Alcione e Verona Film Festival, in collaborazione con Festival del Cine Español, EXIT Med!a Acción Cultural Española e Oficina Cultural Embajada de España.

Web: https://cinemaalcione.it/