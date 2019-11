A Verona la 39esima edizione del Festival del cinema africano

Attualità, storia, donna. Sono i tre filoni attraverso i quali il Festival del Cinema Africano racconta l’evoluzione culturale e storica del continente africano. Dall’8 al 17 novembre, il festival torna con i suoi 20 film in concorso tra i lungometraggi della sezione PanoramAfrica e i cortometraggi di AfricaShort, gli ospiti, i premi, le giurie, gli eventi al Museo Africano, in libreria, al Circolo del Cinema e gli spettacoli a teatro.

Scopri il programma completo delle proiezioni

In città saranno dieci giorni di proiezioni, la mattina per le scuole al Cinema Stimate e nelle aule magne di diversi istituti cittadini, e la sera con i film in concorso, proiettati per il pubblico nella sala del cinema Santa Teresa. Dal 19 novembre al 9 dicembre, il festival lascerà la città per raggiungere in tour numerosi Comuni della provincia, dal lago alla montagna, con un calendario di eventi che coinvolgerà scuole e cittadini.

Tra le novità della 39esima edizione, la partecipazione alle proiezioni e agli eventi di numerosi ospiti tra registi, scrittori, fumettisti, artisti e rappresentanti di comunità straniere che fanno parte della nostra città. Ma anche una serie di eventi collaterali, come laboratori per adulti e bambini, incontri, biciclettate e visite guidate al Museo Africano. Proprio qui, infatti, fino all’8 dicembre sono ospitate le opere dell’artista keniota Cyrus Kabiru, che ha fatto del riciclo la sua fonte di ispirazione e della spazzatura la materia prima per i suoi progetti.

Previste 115 proiezioni cinematografiche tra Verona e provincia provenienti da 15 paesi africano differenti (Ruanda, Tunisia, Senegal, Kenya, Mauritania, Marocco, Swaziland, Madagascar, Egitto, Ciad, Sudan, Sudafrica, Burkina Faso, Algeria, Nigeria). Per la categoria Spazio Scuole sono quasi 8.000 gli studenti e 600 i docenti coinvolti, con proposte cinematografiche che, a trent’anni dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, affronterà i temi del rispetto, dell’accoglienza, delle diversità e delle amicizie.

La serata di apertura, venerdì 8 novembre, avrà come ospite Cécile Kyenge Kashetu, l’italo-congolese ex-ministra per l’integrazione. Le luci si spegneranno poi sulla prima visione italiana del film keniano ‘Subira’.

Informazioni e contatti

Biglietti:

Intero: 6 euro

Ridotto: 4 euro (over 65 anni; Cineforum dei cinema aderenti al Festival in Tour; soci Circolo del Cinema; soci FIAB VR; soci Ad Maiora)

Ridotto Scuole: 3,50 euro (previa prenotazione)

Studenti Universitari: 3,50 euro (con tessera universitaria)

Informazioni e programma completo sul sito www.cinemafricano.it.

Web: https://www.facebook.com/CinemaafricanoVR