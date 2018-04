A Sona è in arrivo il 1° Festival dei birrifici artigianali: "Birrette in Villa"

Emporio Malkovich, Gruppo informale Sona Giovani con il Patrocinio del Comune di Sona organizzano la manifestazione "Birrette in Villa": 1° Festival dei birrifici artigianali, dei microbirrifici e della birra di qualità in programma dal 28 al 30 Aprile. Ingresso libero

al Parco Cavalier Romani di Villa Trevisani in via Roma a Sona.

I migliori birrifici artigianali e microbirrifici da tutta italia a vostra disposizione (a breve tutti i partecipanti). Conferenze, incontri, djset, cucina sempre aperta e mercatino dell'hand-made.

ORARI MANIFESTAZIONE

Sabato 28 Aprile 11.00-24.00

Domenica 29 Aprile 11.00-24.00

Lunedì 30 Aprile 11.00-24.00

(fonte Facebook)