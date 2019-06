All'oratorio di Parona tutto pronto per il festival degli artisti di strada

Si terrà domenica 16 giugno dalle 16.00 alle 18.30 presso il parco dell’Oratorio di Parona il “Festival degli artisti di strada” dove artisti, professionisti e educatori proporranno attività e laboratori rivolti ai giovani di ogni età: dalla baby dance e le bolle di sapone per i più piccoli, a laboratori di dj, slackline, tatoo e murales per i più grandi.

L’evento nasce dalla preziosa e consolidata collaborazione tra WELF-CARE e l’Oratorio di Parona Santi Filippo e Giacomo, con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e valorizzare l’Oratorio come luogo di incontro, aggregazione e socializzazione per la cittadinanza. Questa sarà un’occasione per dare inizio

e presentare le attività estive rivolte ai ragazzi del territorio, proposte da Parona Calcio, WELF-CARE e la Parrocchia, che nei mesi di giugno, luglio e agosto si intervalleranno nell’organizzazione di corsi, attività ricreative e, ovviamente, il celebre Gr.Est. Parrocchiale.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del “Progetto WELF-CARE. Strumenti e spazi per la conciliazione vita-famiglia-lavoro”, presente dal 2018 in cinque territori di Verona e provincia, quali i quartieri di Parona, Saval e di Borgo Roma e Villafranca e San Bonifacio. Il progetto nasce con l’obiettivo di generare soluzioni di conciliazione vita, lavoro e famiglia assieme alla comunità stessa, attraverso l’ascolto dei bisogni e la co-progettazione di attività con i diversi interlocutori del territorio.

WELFCAR è un progetto promosso dal Consorzio SOL.CO. Verona e finanziato dalla Fondazione Cariverona, con il partenariato del Comune di Verona. A Parona partner esecutivo di progetto è la cooperativa Spazio Aperto, già presente nel quartiere con la gestione dell’Asilo Nido “Lo Scarabocchio” e lo “Spazio Salute e Benessere”.