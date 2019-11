A Verona la "Festa della Verza Michelina e dei prodotti della nostra terra"

Domenica 1 dicembre 2019 in Piazza del Popolo a San Michele Extra a partire dalle ore 10 si tiene una giornata per la valorizzazione dei prodotti locali stagionali con tante attività per bambini e famiglie, laboratori, conferenze e spettacolo di danze popolari.

Il programma

Dalle ore 10 Piazza del Popolo Inizio manifestazione e saluto delle autorità. stand con esposizione, presentazione e vendita dei prodotti locali e stagionali laboratorio di filatura per bambini laboratorio di cesteria per bambini dimostrazione di treeclimbing WWF Veronese: conservazione della natura del nostro territorio

Ore 10.15 presso la sala consiliare Conferenze: "Il cambiamento climatico" a cura della classe 5B IISS Copernico-Pasoli " Cambiamento climatico: come lo stiamo affrontando? a cura dell'Ing. Nicolò Alberti (Ambiente e Territorio)"

Il ripristino del bosco del Giarol Grande" a cura del Dott. For. Stefano Dionisi Esposizione della mostra didattica sulle fonti di energia rinnovabili a cura di Biosphaera scs

Ore 10.15 in Piazza Letture animate per bambini (Fondazione AIDA)

Ore 11.30 Danze popolari (Ass.ne San Filippo Neri - Espressione Danza)

Ore 12.30 Degustazione del risotto alla verza michelina In caso di pioggia le attività si svolgeranno al coperto nella sala consiliare.

