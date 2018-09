Musica, spettacoli ed enogastronomia per l'89^ Festa dell'uva e del vino a Bardolino

La musica, i colori, l'enogastronomia, gli spettacoli, l'artigianato locale e le decine di appuntamenti dedicati al nettare rosso rubino. Tutto questo è la Festa dell'Uva di Bardolino, l'annuale palcoscenico creato per omaggiare il vino simbolo di un territorio, dal Classico al Superiore e al Chiaretto, che dal 4 all'8 ottobre 2018 animerà il lungolago e le vie del centro storico di Bardolino con un fitto calendario di eventi. Organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune, la Festa dell'Uva è giunta alla sua edizione numero 89, ma gli anni passati certo non fanno perdere forza ad un'iniziativa che porta sulle rive del Lago di Garda decine di migliaia di visitatori ad ogni edizione.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà Parco Carrara Bottagisio, dove le associazioni del territorio proporranno in degustazione sua maestà il Bardolino, in un lungo viale dedicato al bicchiere di rosso più famoso del Lago di Garda. Ma la Festa dell’Uva non è solo vino: decine di menù saranno pronti a deliziarvi comodamente seduti nelle migliaia di posti disponibili in riva al Lago di Garda, potendo godere degli splendidi tramonti sull’acqua.

E non mancheranno gli appuntamenti musicali, sia al Parco Carrara Bottagisio, che al Porto di Bardolino. Dall’altra parte, sul lungolago Mirabello, spazio allo shopping, con decine di aziende provenienti da tutta Italia che esporranno i loro prodotti.

Il calendario dettagliato degli appuntamenti, come al solito molto fitto, sarà disponibile sul portale www.bardolinotop.it. La Festa dell’Uva apre i battenti al mattino alle 11 e chiude alle 1 di notte. Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità, si terrà giovedì 4 ottobre alle 18.