A Verona torna la "Festa de L'Unità di Quinzano"

Donne, autonomia, sanità, infrastrutture. Sono alcuni dei temi che animeranno la Festa de L'Unità di Quinzano dal 23 luglio al 4 agosto 2019. "Veneto 2020" è il titolo della festa, quest’anno di livello regionale. Tra gli ospiti, attesi il segretario nazionale Zingaretti nella giornata di chiusura, l’eurodeputato Carlo Calenda e l’ex ministro delle politiche agricole Maurizio Martina.

Tutti i giorni ci saranno spunti e dibattiti per far discutere i militanti, i simpatizzanti e gli iscritti sui temi centrali per il Veneto in vista delle elezioni regionali dell’anno prossimo. Da oltre due settimane moltissimi volontari sono all’opera per allestire la festa e per la riuscita della manifestazione.

Senza il popolo della festa il Partito Democratico dovrebbe fare a meno di un importantissimo momento di condivisione e riflessione: per questo motivo vi aspettiamo numerosi.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2235272253450742/