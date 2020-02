A Bussolengo la prima Festa della Trippa e dei piatti tipici veronesi

In attesa dell'inaugurazione della Fiera di San Valentino, dal 6 al 9 febbraio 2020 spazio alla nuova iniziativa targata ProLoco Comune di Bussolengo: la "Festa della Trippa e dei Piatti tipici veronesi" (padiglione 3, via Paolo Veronese) motivo di orgoglio nel richiamare la tradizione culinaria del territorio. Si potranno gustare alcuni tra i piatti tipici più amati e conosciuti del territorio, come la trippa, il risotto con il Tastasal, la polenta e la pastisada de caval. Si terrà inoltre la 5^ edizione del concorso “La trippa pì bona de San Valentin”, che vedrà le premiazioni sabato 8 febbraio.

L’8 e il 9 febbraio spazio anche alla 4^ edizione di Bussolengo Produce, rassegna espositiva delle aziende del territorio, accompagnata da “La Rosa di San Valentino - EternAmore”, simbolo dei prodotti di eccellenza territoriale (padiglioni 1 e 2). A seguire aprirà ufficialmente il concorso “La Torta di San Valentino”, quest’anno dedicata al colore rosso e accompagnata dalla novità del premio “Il miglior galano, tra tradizione ed evoluzione”.

Domenica 9 febbraio inizierà con la Gran Marcia di San Valentino e proseguirà nel segno del Gran Carnevale Bussolenghese, con la tradizionale sfilata dei carri per le vie della città che promette di essere uno spettacolo imperdibile. Al termine, maccheronata per festeggiare in compagnia.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.bussolengo.vr.it/

Evento Facebook