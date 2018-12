Festa tirolese al villaggio di Natale Flover

Sabato 15 dicembre al Villaggio di Natale Flover di Bussolengo (VR) la giornata sarà più tirolese che mai! In programma infatti c’è la Festa Tirolese: un’ottima occasione per vivere le magiche atmosfere del Tirolo, attraverso menù speciali direttamente dalla tradizione (non mancheranno wurstel e crauti, brezen con speck e patate al cartoccio con maiale affumicato e crauti) accompagnati da musica tipica tirolese.

Ovviamente il tutto innaffiato da boccali di ottima birra! Naturalmente saranno attive anche tutte le altre attrazioni del Villaggio di Natale Flover, come la magica funivia del Natale, la Baita di Babbo Natale e Mamma Natale, il trenino Flover Express, la Fabbrica dei Giocattoli, gli artigiani che lavorano con tecniche antiche, ma anche gli spettacoli.

Informazioni

Dove: Flover Garden Center, via Pastrengo 14 a Bussolengo (VR)

Quando: fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30 orario continuato (chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio).

Come: ingresso libero sempre nei giorni feriali; fino al 16.12 il sabato e la domenica ingresso a € 2 a persona. Non pagano i bambini al di sotto di 1 metro di altezza, i portatori di handicap e loro accompagnatori, capogruppo e autista pullman.

Per i gruppi è richiesta la prenotazione attraverso il sito www.ilvillaggiodinatale.it.

Contatti: tel. 045 6704141 info@ilvillaggiodinatale.it www.ilvillaggiodinatale.it

Facebook: @VillaggiodiNatale

Instagram @Floververona