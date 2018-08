A Caprino Veronese è in arrivo l'11^ Festa del tartufo nero del Monte Baldo

Torna gradita per tutti gli amanti dei gusti e dei sapori tipici del Baldo, l’11ˆ Festa del Tartufo Nero che si svolgerà dal 31 agosto al 2 settembre 2018 a Caprino Veronese, con i suoi inconfondibili profumi e sapori contorniata da musica e giochi. Un evento che va oltre l’appuntamento gastronomico tradizionale, proponendo mostre, degustazioni, manifestazioni di piazza e folclore.

Un’occasione allettante e da non perdere anche per tutti i turisti che hanno la fortuna di soggiornare sulle rive del Lago di Garda e che si trovano quindi a 5 minuti dal territorio Baldense. Sede della manifestazione sarà la piazza centrale del Paese dove verranno allestite le tensostrutture e proposti piatti tipici a base di tartufo, il tutto accompagnato da musica ed intrattenimento. Circa 1700 m. di tensostrutture accoglieranno i visitatori per le degustazioni di ottimi piatti a base di questo fungo ipogeo come gnocchi, lasagne, carpaccio, spadellata di carne, bruschette e altre specialità.

Il programma

VENERDI’ 31 AGOSTO 2018

ore 19.30 – Apertura stand eno-gastronomici

Musica live con la band OMAR CODAZZI

​SABATO 1 SETTEMBRE 2018

ore 12.00 – Inaugurazione ufficiale “11ˆFESTA DEL TARTUFO NERO DEL MONTE BALDO”

ore 12.30/19.00 – Apertura stand eno-gastronomici

ore 19.00 – “CAPRINO SOTTO LE STELLE” Artisti di strada, spettacoli e musica in collaborazione con ’Amministrazione Comunale di Caprino V.se

ore 21.00 – Musica con ORCHESTRA DOMENICO CERRI

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018

ore 12.00/19,00 – Apertura stand enogastronomici

ore 13.00 – Arrivo giro “TARTUFI IN VESPA” per l’occasione IX° Raduno Montebaldino

ore 16.00 – Nel parco, dimostrazione cinofila con la scuola Nazionale Unità Cinofile da soccorso C.I.S.O.M, Agility, Problem Solving, Clicker a seguireCUCCIOLI AL LAVORO, dimostrazione di cerca del tartufo con il cane – esibizione particolarmente adatta ai bambini

ore 21.00 – Musica e ballo con l’orchestra TITTI BIANCHI

