Prove gratuite in piscina a Bussolengo

In occasione della festa dello sport, organizzato dal Comune di Bussolengo, la Scuola Subacquea Atis Diving Club con i suoi Istruttori è a disposizione presso le piscine di Bussolengo per le prove gratuite ha persone disabili e bambini per provare l'emozione di respirare e volare sott'acqua.

Informazioni e contatti

Web: http://www.atisdiving.it