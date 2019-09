A Verona la sesta edizione della "Festa in Sottoriva"

La 1^ Circoscrizione Centro Storico e l'Associazione "Vero.Centro", al fine di dare continuità ad un appuntamento di successo, ormai divenuto tradizionale, rivolto in particolare agli anziani, organizzano la sesta edizione della "Festa in Sottoriva" lungo via Sottoriva domenica 8 settembre 2019 dalle ore 12 alle ore 17.

Programma della giornata

Dalle ore 12 alle 16 aperitivo e pranzo offerti agli anziani, serviti al tavolo sotto i portici della via (prenotazione obbligatoria) dai volontari di "Vero.Centro" e dai gruppi scout C.N.G.E.I.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Associazione "Vero.Centro"

Via Santa Felicita, 13 - Verona

tel. 339 6391453

Web: http://verocentro.wordpress.com

- https://circ1.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65633