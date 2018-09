Festa scozzese a Bussolengo

Durante tutte le serate, sarete accompagnati da ottima birra, musica in un parco immerso nel verde. Per i piccoli partecipanti,sarà presente area con giochi da tavolo antichi. Per tutti,la possibilità di truccarsi come dei guerrieri scozzesi e scattare una foto in kilt.

Domenica pomeriggio,i clan si sfideranno in varie prove come: lancio del tronco,lancio del fusto,tiro alla fune e staffetta della bella Ginevra. Vi aspettiamo numerosi.