In Borgo Roma torna "Festa Scienze 2019" promossa dagli studenti dell'università

Festa Scienze 2019: ricerca e beneficenza uniti per un divertimento virtuoso per l’undicesimo anno consecutivo. Il 7 Giugno torna in Borgo Roma l’appuntamento con la festa di fine anno degli studenti del polo scientifico universitario. La festa è interamente organizzata dagli studenti dei Dipartimenti di Informatica e Biotecnologie, e coinvolge decine di ragazzi che ogni anno si curano di un appuntamento ormai consolidato, occasione di contatto tra la realtà universitaria e la città di Verona. Quindi occasione di svago e di saluti prima dell’inizio dell’estate, ma non solo.

Festa Scienze è occasione per aprire le porte dell’Università a chi, incuriosito, vorrebbe conoscere di più del mondo della Ricerca. Durante la Festa è infatti allestita un’Area dove è possibile visitare le esposizioni dei laboratori, parlare con i diretti protagonisti dello sviluppo tecnologico e conoscere con un po’ di anticipo cosa ci prospetta il futuro. L’Area Ricerca ha quest’anno un motivo in più di essere ritenuta occasione imperdibile: è infatti con grande orgoglio che il Dipartimento di Informatica è stato nominato Dipartimento di Eccellenza; un risultato frutto dell’impegno che tutti i giorni Professori, Ricercatori e studenti mettono nel loro lavoro.

Festa Scienze nasce anche e soprattutto come evento benefico: l’intero ricavato è devoluto in beneficienza all’Associazione Fibrosi Cistica [non ricordo il nome esatto] che come ogni anno supporta l’evento e partecipa attivamente con un proprio stand durante la serata. Infine, numerosi sponsor ogni anno decidono spontaneamente di supportare l’evento con donazioni volontarie: da piccole realtà di quartiere che si interfacciano quotidianamente con la vita degli studenti, fino ad aziende importanti, che riconoscono il lavoro e lo spirito di questo evento, condividendo con l’Università l’entusiasmo per il futuro. Un grande evento, con musica, balli e cibo. Tutto nello spirito di essere elementi attivi della realtà cittadina. Festa Scienze è un momento da non perdere: una risposta dei giovani al bisogno di essere parte attiva nel contribuire alla società che vivono nel loro quotidiano. Ingresso libero.

Info sull’evento: Facebook