Torna in Veronetta la tradizionale "Festa di Santa Toscana"

La 1^ Circoscrizione Centro Storico, in collaborazione con l'Associazione Fevoss Verona Santa Toscana, in occasione della festa della patrona del quartiere di Veronetta, organizza la tradizionale "Festa di Santa Toscana" il giorno sabato 14 luglio in piazza XVI Ottobre (già piazza S. Toscana), zona Porta Vescovo - Verona.

Programma

ore 8.00 apertura del Bazar solidale

apertura del Bazar solidale ore 10.30 musica dal vivo

musica dal vivo ore 12.30 Risotto dell'amicizia presso la sede FEVOSS

Risotto dell'amicizia presso la sede FEVOSS ore 17.00 musica dal vivo e inizio attività per i bambini con giochi e filastrocche

musica dal vivo e inizio attività per i bambini con giochi e filastrocche ore 18.00 Santa Messa

Santa Messa ore 19.00 musica dal vivo fino alla chiusura della giornata

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare

Informazioni e contatti

Ufficio Culturale 1a Circoscrizione Centro Storico

Associazione FEVOSS VERONA S. TOSCANA

Via S. Toscana, 9 - 37129 Verona

Tel. 045 8002511